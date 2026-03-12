Une statue représentant le président américain Donald Trump et le criminel sexuel Jeffrey Epstein est exposée près du Capitole à Washington. Intitulée "King of the World", elle reproduit la célèbre pose du film "Titanic".
Washington: une statue représentant Trump et Epstein apparaît devant le Capitole
