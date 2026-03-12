 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Washington: une statue représentant Trump et Epstein apparaît devant le Capitole

information fournie par AFP Video 12/03/2026 à 15:11

Une statue représentant le président américain Donald Trump et le criminel sexuel Jeffrey Epstein est exposée près du Capitole à Washington. Intitulée "King of the World", elle reproduit la célèbre pose du film "Titanic".

Affaire Epstein
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Macron veut "éviter toutes les mesures de restriction à l'export" de pétrole et gaz

information fournie par AFP Video 11 mars
2
3

"Ce qu'il reste de nous" : l'histoire d'une famille palestinienne sur trois générations

information fournie par France 24 11 mars
1
4

Pakistan: devant un dépôt pétrolier vide, la crainte d'une pénurie de carburant plane

information fournie par AFP Video 11 mars
5

Une fourgonnette force des barrières autour de la Maison Blanche, le conducteur interpellé

information fournie par AFP 11 mars
3
6

Les membres de l'AIE libèrent 400 millions de barils de pétrole de leurs stocks stratégiques

information fournie par AFP Video 11 mars
7

Dégâts suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
8

Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches

information fournie par AFP Video 08:06
2
1

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la "phase suivante"

information fournie par AFP Video 06 mars
2

Liban: frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 06 mars
3

Iran: dégâts importants à Téhéran après de nouvelles frappes

information fournie par AFP Video 05 mars
4

Israël annonce une "nouvelle phase" dans sa guerre contre l'Iran

information fournie par AFP 06 mars
64
5

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
6

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
7

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
1

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
2

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
3

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
4

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
5

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
6

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
7

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
8

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank