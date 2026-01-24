Les Etats-Unis ne fourniront plus d'aide aux ONG à l'étranger qui font la promotion de la diversité et des "idéologies de genre radicales", déclare le vice-président américain JD Vance lors d'un rassemblement annuel contre l'avortement à Washington.
Washington n'aidera plus les ONG qui sont pour "les idéologies de genre" (Vance)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro