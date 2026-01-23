Chute du mur de Berlin, de l'URSS, construction européenne, émergence de nouvelles puissances, jusqu'à la remise en cause actuelle de l'ordre mondial hérité de 1945...Philippe Etienne, ancien ambassadeur aux États-Unis, ancien premier conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, et ancien ambassadeur en Allemagne, revient sur 45 ans de bouleversements géopolitiques dans "Sherpa, mémoires d'un diplomate aux avants-postes de l'Histoire" (éditions Tallandier); il était l'Invité d'Au Coeur de l'Info.
Philippe Étienne: "le problème est que l'UE a accepté d'être dépendante de la protection américaine"
