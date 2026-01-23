 Aller au contenu principal
Le Pakistan combat des légions de faux médecins

information fournie par AFP Video 23/01/2026 à 16:40

Dans une clinique en périphérie d'Hyderabad, Abdul Waheed exerce sans aucune autorisation légale. Ce médecin non qualifié fait partie de "plus de 600.000 faux médecins", selon l'Association médicale du Pakistan.

L'offre BoursoBank