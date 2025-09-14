Le maillot rouge Jonas Vingegaard s’est imposé en solitaire dans l’ascension de la Bola del Mundo lors de l’avant-dernière étape de la Vuelta. Sauf catastrophe, le Danois remportera son troisième Grand Tour à Madrid dimanche.
Vuelta : Jonas Vingegaard remporte l’avant-dernière étape et s'assure quasiment la victoire finale
