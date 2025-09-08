"Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement" mais pas "d'effacer le réel", lance le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale, avant un vote de confiance qui devrait voir son gouvernement être renversé et faire replonger la France dans une nouvelle période d'incertitude politique. SONORE
"vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement", pas "d'effacer le réel" (Bayrou)
