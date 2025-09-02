"Nous ne voulons pas le chaos", affirme le président de Place publique, Raphaël Glucksmann après sa rencontre avec le Premier ministre François Bayrou à Matignon, mais explique que "la copie qui est présentée" est "inacceptable". SONORE
Vote de confiance: "Nous ne voulons pas le chaos", affirme Glucksmann
