Le Premier ministre François Bayrou et les représentants du MoDem Marc Fesneau et Maud Gatel arrivent à Matignon pour des consultations à quelques jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale.
Vote de confiance: Bayrou et le MoDem à Matignon pour la suite des consultations
