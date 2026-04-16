Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Gisèle Pélicot reçoivent le prix des quatre libertés de Roosevelt (Four Freedoms Award) à Middelburg, aux Pays-Bas. Ce prix est une distinction décernée annuellement à des hommes et femmes dont les accomplissements ont démontré un engagement envers les principes et les quatre libertés que le président Franklin Delano Roosevelt a proclamés dans son discours historique devant le Congrès le 6 janvier 1941, comme essentiels à la démocratie.
Volodymyr Zelensky et Gisèle Pélicot reçoivent le prix "Four Freedoms" aux Pays-Bas
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