Voitures électriques : le pari vert malaisien

information fournie par France 24 18/09/2025 à 10:24

La Malaisie est le premier pays d’Asie du Sud-Est à avoir produit une voiture nationale. Mais depuis plusieurs années, l’industrie automobile malaisienne a pris du retard sur ses voisins. La Thaïlande et l’Indonésie, notamment, ont pris une place plus importante sur le marché des véhicules électriques. Pour inverser cette tendance, la Malaisie se tourne désormais vers une nouvelle technologie : une plante capable de remplacer les métaux utilisés dans les batteries électriques. La Malaisie espère ainsi redevenir un acteur central dans le secteur des véhicules électriques. Reportage de Patrick Fok et Eudeline Boishult.

Environnement
Véhicules électriques

