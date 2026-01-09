L’Afrique du Sud accueille à partir de ce vendredi, des navires militaires chinois, Iraniens et Russes pour des exercices navals du BRICS+. Cet évènement survient alors que les tensions géopolitiques sont élevées suite aux attaques militaires Américaines sur Caracas. La décision Pretoria d'accueillir les navires russes et iraniens, deux pays sous sanctions de Washington, a été critiqué parmi les membres du gouvernement qui craignent une recrudescence de tensions avec les Etats-Unis.
Exercices navals des BRICS dans les eaux sud-africaines, la classe politique divisée.
