À l’occasion de leurs 30 ans de carrière, le groupe Magic System revient sur le devant de la scène avec un 12ᵉ album intitulé "Dôni Dôni". Un retour aux sources pour les rois du zouglou, avec des collaborations intergénérationnelles et une volonté claire : se reconnecter à leur public ivoirien et raconter les enjeux d’aujourd’hui. Invité du Journal de l’Afrique, A’Salfo, leur leader, revient sur la genèse de cet album et sa vision de la musique comme vecteur de lien social.
Côte d’Ivoire – Magic System revient avec "Dôni Dôni" : A'Salfo dévoile le nouvel album du groupe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro