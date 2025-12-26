La flotte de 128 voiliers participant à la traditionnelle course de fin d'année entre Sydney et Hobart s'est élancée vendredi, les marins éparpillant sur l'eau des pétales de rose en hommage aux victimes de la tuerie antisémite de Bondi.
Voile: la flotte de la Sydney-Hobart s'élance avec un hommage aux victimes de Bondi
