Dans un entretien accordé à France 24, l'opposant russe Vladimir Kara-Murza, libéré en août 2024 après deux ans et demi de prison, affirme que Vladimir Poutine est "un meurtrier dans le sens direct et littéral de ce terme". Il accuse le président russe d'avoir ordonné les assassinats de deux autres chefs de l'opposition, Boris Nemtsov et Alexeï Navalny.
Vladimir Poutine est un "meurtrier", déclare l'opposant russe Vladimir Kara-Murza
