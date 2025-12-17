 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vladimir Poutine est un "meurtrier", déclare l'opposant russe Vladimir Kara-Murza

information fournie par France 24 17/12/2025 à 14:17

Dans un entretien accordé à France 24, l'opposant russe Vladimir Kara-Murza, libéré en août 2024 après deux ans et demi de prison, affirme que Vladimir Poutine est "un meurtrier dans le sens direct et littéral de ce terme". Il accuse le président russe d'avoir ordonné les assassinats de deux autres chefs de l'opposition, Boris Nemtsov et Alexeï Navalny.

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

Vidéos les + vues

1

Le fils de Rob et Michele Reiner arrêté et placé en détention provisoire

information fournie par AFP 16 déc.
5
2

Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée

information fournie par AFP 16 déc.
3

Explosion d'un immeuble dans l'Ain: "115 sapeurs-pompiers sur place" (secours)

information fournie par AFP Video 16 déc.
4

Dermatose: Meunier (LFI) appelle à "stopper l'abattage total systématique"

information fournie par AFP Video 16 déc.
2
5

Des centaines de pères Noël dévalent les pistes du Maine pour la bonne cause

information fournie par AFP Video 16 déc.
6

Macron inaugure l'agrandissement de la prison des Baumettes à Marseille

information fournie par AFP Video 16 déc.
1
7

Macron: l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues "va passer à 500 euros"

information fournie par AFP Video 16 déc.
8
8

Automobile, Mercosur, "l'UE avance, recule, hésite, etc, etc"

information fournie par France 24 07:35
1

Maroc: une pelleteuse enlève les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès

information fournie par AFP Video 10 déc.
2

Liquidation judiciaire de Brandt: des palettes brûlées devant l'usine de Vendôme

information fournie par AFP Video 11 déc.
3
3

Maroc: au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

information fournie par AFP Video 11 déc.
4

Thaïlande-Cambodge: pas de signe d'apaisement avant l'appel de Trump

information fournie par AFP 11 déc.
5

Thaïlande-Cambodge: les combats frontaliers poussent un demi-million de personnes à évacuer

information fournie par AFP Video 10 déc.
6

"Oh non pas encore": à la frontière Thaïlande-Cambodge, la lassitude des civils évacués

information fournie par AFP 10 déc.
7

Louvre: les voleurs auraient pu être stoppés "à 30 secondes près", selon l'enquête administrative

information fournie par AFP 10 déc.
10
8

Thaïlande-Cambodge: les combats frontaliers poussent un demi-million de personnes à évacuer

information fournie par AFP 10 déc.
1
1

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
2

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
3

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
4

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
5

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
6

Ce qu’il faut pour que les marchés aillent encore plus haut d’ici Noël…

information fournie par Ecorama 27 nov.
7

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
4
8

Bourse : après la belle hausse du secteur de la Défense, que faire ?

information fournie par Boursorama 18 nov.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank