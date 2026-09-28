La visite de Léon XIV dope les réservations à Metz et à Lourdes. À Paris, l’activité hôtelière progresse aussi, mais l’effet du pape reste difficile à isoler. Aucun bilan consolidé ne permet encore de mesurer les retombées économiques de ces quatre jours pour le moment.
Visite du pape en France : les hôtels font le plein, les retombées restent à mesurer
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