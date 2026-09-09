Le conducteur retrouvé blessé par balle à la tête lundi soir à Chambéry en marge d'un contrôle routier, des faits qui ont déclenché des violences urbaines, est décédé mardi à l'hôpital de cette ville habituellement calme, où des renforts policiers ont été envoyés.
Violences à Chambéry: décès du conducteur retrouvé blessé par balle
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