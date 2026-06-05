Assiste-t-on à un tournant dans la guerre en Ukraine? Kiev multiplie les frappes en profondeur dans le territoire russe, dans un contexte où la Russie est déjà en difficulté sur la ligne de front, et où le pouvoir de Vladimir Poutine est fragilisé à bien des égards. Vincent Jauvert, grand reporter, ancien chef du service étranger au "Nouvel Obs", et auteur de "Kremlin confidentiel" (éditions Albin Michel), était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Vincent Jauvert: " Vladimir Poutine vit la période la plus difficile de son règne"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro