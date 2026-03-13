Vidéo du moment où deux frappes israéliennes touchent un bâtiment de Beyrouth

Des images d'AFPTV montrent les moments où deux frappes israéliennes distinctes touchent un immeuble du quartier de Bashoura à Beyrouth, près du centre-ville, après que l'armée israélienne ait lancé un avertissement d'une frappe imminente. Israël a renouvelé ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES
