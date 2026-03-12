 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catherine Vautrin : "À ce stade, aucun bâtiment français ne sera envoyé dans le détroit d’Ormuz"

information fournie par France 24 12/03/2026 à 15:03

Alors que le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, la ministre française des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, assure, dans un entretien accordé à France 24, que Paris n’enverra pas de bâtiment sur place. Elle répète, par ailleurs, que la France "n'est pas partie prenante à cette guerre".

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Macron veut "éviter toutes les mesures de restriction à l'export" de pétrole et gaz

information fournie par AFP Video 11 mars
2
3

"Ce qu'il reste de nous" : l'histoire d'une famille palestinienne sur trois générations

information fournie par France 24 11 mars
1
4

Pakistan: devant un dépôt pétrolier vide, la crainte d'une pénurie de carburant plane

information fournie par AFP Video 11 mars
5

Une fourgonnette force des barrières autour de la Maison Blanche, le conducteur interpellé

information fournie par AFP 11 mars
3
6

Les membres de l'AIE libèrent 400 millions de barils de pétrole de leurs stocks stratégiques

information fournie par AFP Video 11 mars
7

Dégâts suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
8

Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches

information fournie par AFP Video 08:06
2
1

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la "phase suivante"

information fournie par AFP Video 06 mars
2

Liban: frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 06 mars
3

Iran: dégâts importants à Téhéran après de nouvelles frappes

information fournie par AFP Video 05 mars
4

Israël annonce une "nouvelle phase" dans sa guerre contre l'Iran

information fournie par AFP 06 mars
64
5

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
6

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
7

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
1

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
2

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
3

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
4

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
5

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
6

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
7

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
8

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank