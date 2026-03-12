Alors que le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, la ministre française des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, assure, dans un entretien accordé à France 24, que Paris n’enverra pas de bâtiment sur place. Elle répète, par ailleurs, que la France "n'est pas partie prenante à cette guerre".
Catherine Vautrin : "À ce stade, aucun bâtiment français ne sera envoyé dans le détroit d’Ormuz"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro