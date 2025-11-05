 Aller au contenu principal
Victoire de Zohran Mamdani à New York et scandale autour de Shein en France

information fournie par France 24 05/11/2025 à 15:38

Zohran Mamdani élu maire de New York. La victoire de ce démocrate, musulman et farouche opposant à Donald Trump est un revers pour le président américain. Une victoire saluée par la gauche radicale française. Pendant ce temps, les politiques de tout bord crient au scandale après la vente de poupées à caractère pédopornographique sur le site de l'enseigne chinoise Shein qui fait, en parallèle, son entrée au BHV. Et une question : l'État peut-il interdire la plateforme en France ?

L'offre BoursoBank