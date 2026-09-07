A la Une de la presse, ce lundi 7 septembre, la victoire de l’AfD dans le Land de Saxe-Anhalt, où le parti d’extrême-droite frôle la majorité absolue. Les tensions grandissantes, au RN, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et la "Célinemania" à Paris.
Victoire de l'AfD en Saxe-Anhalt: "L'Allemagne à un tournant"
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