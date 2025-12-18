 Aller au contenu principal
Vers la réhabilitation des femmes condamnées pour avoir avorté

information fournie par France 24 18/12/2025 à 13:03

Le 20 mars dernier, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de loi visant à réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté quand cela était encore interdit. Ce jeudi, cette proposition de loi revient à l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Ce ne devrait être qu'une formalité, 50 ans après la loi Veil.

