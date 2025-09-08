Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, accuse François Bayrou de ne pas avoir "été au rendez-vous" à Matignon, pointant de sa part "désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons", et disant la gauche prête à gouverner. SONORE
Vallaud (PS) accuse Bayrou de "manœuvres dilatoires" et de "vraies trahisons"
