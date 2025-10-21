Un travailleur de 23 ans a été tué sur un chantier et quatre autres personnes ont été grièvement blessées lundi à Ermont dans le Val-d'Oise quand une tornade, soudaine et violente, a fait s'écrouler trois grues.
Val-d'Oise: une tornade renverse trois grues et tue un ouvrier sur un chantier
