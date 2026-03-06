Donald Trump a annoncé jeudi le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des figures de proue de la politique d'expulsions massives d'immigrés du président américain. La ministre se voit confier une mission "d'émissaire spéciale" pour l'Amérique latine.
USA: Trump limoge sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro