Les ministres des Finances de l’UE débattent à Bruxelles de la révision de la directive sur la taxation de l’énergie. Le texte vise à taxer davantage les énergies fossiles et à encourager les renouvelables, mais maintient jusqu’en 2035 l’exonération du kérosène et du fioul maritime. Jugé trop favorable aux secteurs polluants, ce compromis, accusé de freiner les objectifs climatiques européens, indigne les ONG environnementales. Son adoption requiert l’unanimité des 27.
Union européenne : réunion cruciale sur la taxation de l'énergie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro