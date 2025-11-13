 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Union européenne : réunion cruciale sur la taxation de l'énergie

information fournie par France 24 13/11/2025 à 17:18

Les ministres des Finances de l’UE débattent à Bruxelles de la révision de la directive sur la taxation de l’énergie. Le texte vise à taxer davantage les énergies fossiles et à encourager les renouvelables, mais maintient jusqu’en 2035 l’exonération du kérosène et du fioul maritime. Jugé trop favorable aux secteurs polluants, ce compromis, accusé de freiner les objectifs climatiques européens, indigne les ONG environnementales. Son adoption requiert l’unanimité des 27.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

"Le monde est toujours assoiffé d'énergie", prévient l'AIE dans son rapport annuel

information fournie par France 24 12 nov.
3

Sénégal : y a-t-il une rupture entre le président Faye et son Premier ministre Sonko ?

information fournie par France 24 12 nov.
1
4

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
5

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
6

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
7

10 ans du 13-Novembre : la tour Eiffel illuminée aux couleurs du drapeau français

information fournie par AFP Video 09:04
8

A Rillieux-la-Pape, l'escalade des violences urbaines

information fournie par AFP 13:29
1
1

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
2

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
3

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
4

PFAS en France : le poison à venir

information fournie par France 24 07 nov.
5

Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

information fournie par AFP 07 nov.
6

A Belém, Macron se dit "plutôt positif" sur l'accord commercial UE-Mercosur

information fournie par AFP Video 07 nov.
7

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
8

Incidents à la Philharmonie de Paris: "Rien ne justifie ces actes", dit Nuñez

information fournie par AFP Video 07 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

1 commentaire

  • 17:42

    Des vrais faux écolos vert et rouge pour essayer de nous entraîner toujours vers le pire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank