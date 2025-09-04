"Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité", a annoncé jeudi le président Emmanuel Macron à l'issue de l'entretien en visioconférence entre le président américain Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants de la "Coalition des Volontaires", réunis à l'Elysée à Paris.
Ukraine : le "soutien américain" sera finalisé "dans les prochains jours" (Macron)
