Images montrant une éclipse totale vue à Palma de Majorque, en Espagne. L'éclipse totale a plongé mercredi plusieurs régions d'Espagne dans le noir, en plein jour, une expérience inoubliable pour des millions de curieux, dont de nombreux touristes venus de l'étranger, qui ont regardé le spectacle avec émerveillement et fascination.
Une rare éclipse solaire totale recouvre le ciel de Palma de Majorque, en Espagne
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