À Marseille, les plongeons sauvages de plus de trois mètres sont interdits depuis 2006. Les patrouilles de la police municipale depuis la mer et de médiateurs sur la Corniche ne suffisent pas à dissuader les jeunes en recherche de sensations fortes.
À Marseille, la "mode" des plongeons sauvages fait des émules chez les touristes
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