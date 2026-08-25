La mosquée Abou Salim, à Deir el-Balah, considérée comme l'une des plus anciennes de la bande de Gaza, a été endommagée lundi par une frappe israélienne, de même que plusieurs sites du territoire palestinien où l'on a dénombré au total au moins cinq morts.
Une mosquée historique endommagée après une frappe israélienne dans la bande de Gaza
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