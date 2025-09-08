Les passionnés d'astronomie ont pu observer dimanche une Lune de sang, à l'occasion d'une éclipse lunaire totale, observable surtout en Asie mais aussi à la marge en Europe et en Afrique.
Une "Lune de sang" observée durant une éclipse totale de Lune
