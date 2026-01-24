La famille d'Abdoul Raouf Shaat pleure sa mort dans sa tente à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, suite à une frappe israélienne qui a également coûté la vie à deux autres journalistes.
Une famille en deuil après la mort d'un collaborateur de l'AFP tué dans une frappe israélienne
