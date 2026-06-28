Une équipe de secours qatarie arrive dans le secteur de San Bernardino, au centre de Caracas, où des bénévoles recherchent des survivants après l'effondrement d'un immeuble provoqué par le double séisme. Les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont fait près de 1.430 morts selon un bilan encore provisoire qui ne cesse de monter. IMAGES
Une équipe de secours qatarie arrive dans une zone sinistrée de Caracas
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