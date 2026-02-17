L'épave d'un navire de la marine suédoise datant du XVIIe siècle est visible depuis début février à Stockholm à la faveur d'une baisse inédite de la mer Baltique.
Une épave de navire du XVIIe siècle refait surface en plein cœur de Stockholm
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro