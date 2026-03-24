 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron convoque un nouveau conseil de défense mardi après-midi sur la situation au Moyen-Orient, annonce l'Elysée
information fournie par AFP 24/03/2026 à 08:32

Le président Emmanuel Macron à Bruxelles le 19 mars 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Le président Emmanuel Macron à Bruxelles le 19 mars 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale mardi après-midi "sur la situation en Iran et au Moyen-Orient", a annoncé l'Elysée.

Ce nouveau conseil de défense réunissant les ministres et responsables chargés des questions de sécurité - le dernier remonte au 17 mars - se tiendra à 17H30.

Il intervient alors que Donald Trump a évoqué, dans un spectaculaire revirement, des "négociations" avec un responsable iranien non identifié.

Plusieurs dirigeants iraniens ont nié toute discussion avec les Etats-Unis depuis le 28 février, le ministère des Affaires étrangères reconnaissant toutefois avoir reçu via des "pays amis" des "messages transmettant une demande américaine de négociations" pour faire cesser le conflit.

Sur son réseau Truth Social, le président américain a également annoncé un report "de cinq jours" des frappes qu'il menaçait de lancer sur des centrales électriques et autres infrastructures en Iran si la République islamique ne débloquait pas le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

En réponse à l'ultimatum de Donald Trump, l'Iran avait menacé de fermer complètement le passage et de cibler "toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau appartenant aux Etats-Unis", selon l'agence Fars citant l'armée iranienne.

Samedi, 22 pays, dont la France, les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, s'étaient dits "prêts à contribuer aux efforts" nécessaires à la réouverture du détroit.

Au Liban, où la guerre a fait plus d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés, l'armée israélienne a repris ses frappes contre la banlieue sud de Beyrouth.

De son côté, l'Iran a lancé de nouveau des missiles vers Israël mardi matin.

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, à Paris le 22 février 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )
    Attal appelle Horizons et le MoDem à se coordonner pour la présidentielle
    information fournie par AFP 24.03.2026 09:41 

    Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a appelé mardi Horizons et le MoDem à se coordonner pour "organiser" un "rassemblement" avant l'élection présidentielle, jugeant par ailleurs qu'il y avait "urgence" pour Les Républicains à "clarifier" leur ligne ... Lire la suite

  • Cette image tirée d'une vidéo de la police israélienne le 20 mars 2026 montre l'impact d'un missile ou d'un débris dans la vieille ville de Jérusalem ( ISRAELI POLICE / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 24.03.2026 09:21 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 25e jour mardi: . Energie: l'Iran estime être moins vulnérable que ses voisins en cas d'attaque Le ministre iranien de l'Energie a affirmé dans un entretien diffusé mardi que son pays ... Lire la suite

  • Un homme marche devant une station service à Madrid le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 24.03.2026 09:20 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 08H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 25e jour. Le pétrole repart légèrement à la hausse Les prix du pétrole, qui avaient chuté de plus de 10% après les dernières annonces de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse
    information fournie par AFP 24.03.2026 09:12 

    Les Bourses européennes ont ouvert mardi en légère hausse, sur fond d'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient qui maintient le prix du baril de Brent au-dessus des 100 dollars. Dans les premiers échanges, Paris progressait de 0,58%, tout comme Francfort ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank