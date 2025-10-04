Stupéfaction en Tunisie après la condamnation à la peine de mort d'un internaute qui avait critiqué le président Kaïs Saïed sur Facebook. Même si la peine de mort n'est plus appliquée depuis 1991, la sévérité du jugement pose question. Au Maroc, les manifestations se poursuivent : le collectif GenZ 212 réclame de meilleurs services publics. Et à l'occasion de l'ouverture de la directrice générale de la Maison des mondes africains (MansA) qui vient d'ouvrir à Paris.
Un Tunisien de 56 ans condamné à mort pour avoir critiqué le président Kaïs Saïed sur Facebook
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro