Un tireur a ouvert le feu mardi dans un lycée et une résidence d'une petite ville isolée de l'ouest du Canada, faisant neuf morts et une trentaine de blessés avant de se donner la mort, a annoncé la police.
Un tireur ouvre le feu dans une école de l'ouest du Canada, neuf morts
