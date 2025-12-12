Une photo géante du journaliste emprisonné en Algérie Christophe Gleizes, accompagnée de la mention “Free Gleizes”, est déployée sur la façade du siège du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à Marseille. IMAGES
Un portrait de Christophe Gleizes affiché à Marseille
