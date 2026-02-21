Le porte-avions américain Gerald Ford, le plus grand au monde, a été vu en train d'entrer en mer Méditerranée vendredi 20 février , en pleine intensification du déploiement militaire décidé par Donald Trump qui fait planer la menace d'une intervention en Iran.
Un porte-avions américain entre en Méditerranée, sur fond de menace de frappes en Iran
