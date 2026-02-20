Des fidèles musulmans effectuent les premières grandes prières du ramadan dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem. L'accès à l'esplanade des Mosquées de Jérusalem lors des grandes prières du vendredi sera ouvert pendant le ramadan à quelque 10.000 fidèles palestiniens de Cisjordanie détenteurs de permis spéciaux, a annoncé le gouvernement israélien. IMAGES
Des fidèles accomplissent les premières prières du vendredi du ramadan à al-Aqsa
