Des Palestiniens déblayaient samedi des décombres alors que les frappes israéliennes s'intensifient, dans le sud de la ville de Gaza, où l'armée israélienne resserre son étau en vue d'une offensive annoncée.
Destruction à Gaza-ville, cible de bombardements israéliens intenses
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro