Des Vénézuéliens font la queue à Caracas pour s'engager dans la milice nationale après que le président Nicolas Maduro a appelé son électorat à créer des milices paysannes et ouvrières "dans toutes les industries". Nicolas Maduro a déclaré qu'il déploierait 4,5 millions de miliciens en réponse aux "menaces" américaines, après que Washington a augmenté la prime pour son arrestation et lancé des opérations anti-drogue dans les Caraïbes. IMAGES
Venezuela: Face à Trump, des Vénézuéliens s'engagent dans la milice nationale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro