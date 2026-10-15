La foule se rassemble à Dandong, dans la province du Liaoning, alors que la Chine et la Corée du Nord inaugurent un nouveau pont reliant les deux pays, renforçant ainsi les liens entre l'une des nations les plus isolées au monde et son puissant voisin. IMAGES
Un nouveau pont ouvre entre la Corée du Nord recluse et le puissant voisin chinois
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