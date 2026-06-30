Des habitants et des passants se rassemblaient mardi autour d’un immeuble effondré dans la municipalité de Chacao, à Caracas, après qu’un séisme de magnitude 7,2 a frappé le Venezuela. La police et les services de secours sont sur place.IMAGES
Un immeuble s’effondre à Caracas, après un séisme de 7,2
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