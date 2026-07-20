Au sommaire : des images historiques, un haka sur la plus belle avenue du monde, lors de la cérémonie officielle du 14 juillet à Paris ce mardi. Les militaires du Pacifique de la 9eme brigade d'infanterie de marine ont honoré leur général, sur le départ, et commémoré les 80 ans du retour à Nouméa et Tahiti des volontaires du Bataillon du Pacifique, engagés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un haka sur la plus belle avenue du monde!
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