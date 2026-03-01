D'immenses nuages de fumée s'élèvent au-dessus de la capitale iranienne suite à des explosions. Plusieurs explosions ont été entendues dimanche dans la capitale iranienne, a rapporté un journaliste de l'AFP, alors que l'armée israélienne annonçait frapper "au coeur de Téhéran". IMAGES
Un épais nuage de fumée recouvre la capitale iranienne suite à des frappes
