Accrochés l'un à l'autre pour s'accrocher à la vie: la vidéo d'un couple de personnes âgées qui s'enlace sur le toit de leur maison submergée s'est muée en un symbole d'espoir, face aux inondations mortelles qui ont dévasté le Mexique.
Un couple âgé rescapé des inondations au Mexique, symbole d'espoir
