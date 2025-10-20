Images d'un avion-cargo dans la mer après être sorti de la piste à l'atterrissage pour des raisons encore inconnues et heurtant un véhicule au sol faisant deux morts avant de s'abîmer en mer. L'aéroport international de Hong Kong est l'un des plus fréquentés au monde pour le fret aérien et l'accident est l'un des plus graves depuis que la plateforme a commencé à fonctionner en 1998. IMAGES
Un avion-cargo dans la mer après être sorti de la piste à l'atterrissage à Hong Kong
