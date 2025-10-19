La cérémonie funéraire de Raila Odinga s'est tenue dimanche à Bondo, dans l'ouest du Kenya, où une foule s'était rassemblée pour rendre hommage à l'opposant historique. Raila Odinga est mort en Inde, à l'âge de 80 ans, d'une probable crise cardiaque, déclenchant une immense vague de deuil dans tout le pays.
Kenya: cérémonie funéraire de l'opposant historique Raila Odinga
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro