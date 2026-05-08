Un important incendie de forêt ravage la zone d’exclusion de Tchernobyl à la suite du crash d’un drone près de la centrale nucléaire hors service la veille, indiquent les autorités ukrainiennes. IMAGES
Ukraine: un incendie de forêt ravage la zone d’exclusion de Tchernobyl après le crash d’un drone
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